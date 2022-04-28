"Бо Каховка – це Україна": партизани залишили окупантам послання
28 квітня 2022 , 12:16Читать новость на русском
Джерело:"Оперативний ЗСУ"
Українські партизани залишили загарбникам послання у Новій Каховці. Вони наголосили, що Каховка – це Україна, а всіх окупантів чекає смерть.
Звернення до окупантів жителі Каховки наклеїли на стовпі. Скільки таких послань було – невідомо.
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Російський окупант! Знай! Каховка – це Україна! Ми близько! Наші люди вже працюють тут! Вас чекає смерть! Каховка – це Україна!
– мовиться в посланні.
Звернення партизанів до окупантів / Фото "Оперативного ЗСУ"
Ситуація в Новій Каховці
- 24 лютого російські загарбники захопили Нову Каховку.
- Жителі міста не хотіли співпрацювати з окупантами, тому масово виходили на мітинги. На одному з мирних протестів росіяни викрали щонайменше 4 людей.
- Відомо, що наразі окупанти активно готують в Каховці референдум.
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