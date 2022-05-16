Бо нема чого по сіяному: артилеристи 59 бригади розбили техніку окупантів – яскраве відео

Артилеристи 59 бригади яскраво та ефектно розбили техніку окупантів. Наші бійці заявили, що ворогу немає місця на родючих українських полях.

Відповідну інформацію оприлюднили на офіційній сторінці 59 бригади. Їхні артилеристи повністю розбили ворога, яких забрів на Українську землю.

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Наші бійці вщент розбили техніку ворога

Знову рашистська колона не доїхала до місця призначення. Знову вони загадили наші родючі поля своїм металобрухтом. Ну ніяк не можуть знайти дорогу додому,

– пояснили в 59 бригаді.

Додали, що наші бійці вказали їм єдино правильний напрямок – слідом за кораблем.

"Бо нема чого по-сіяному…", – додали військовослужбовці Збройних Сил України.

Наші артилеристи повністю розбили техніку російських окупантів: дивіться відео

З початку війни на Українській землі полягло понад 27 тисяч окупантів

З початку повномасштабного нападу Росії, тобто з 24 лютого, росіяни втратили десятки тисяч одиниць техніки та особового складу. Станом на ранок 15 травня ворог втратив:

особового складу – 27 400 (+200) осіб ;

танків – 1220 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин – 2958 (+24) одиниць;

артилерійських систем – 555 (+4) одиниць;

РСЗВ – 195 одиниць;

засобів ППО – 89 (+1) одиниць;

літаків – 200 одиниць;

гелікоптерів – 164 (+1) одиниць;

автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2087 (+28) одиниць;

кораблів / катерів – 13 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 (+5) одиниць;

спеціальної техніки – 42 одиниця;

крилатих ракет – 95 одиниць.

Коротко про втрати ворога на території України

15 травня Збройні Сили України здобути черговий трофей – російський танк Т-72Б3.Саме тому зовсім скоро російські вороги відчують на собі вогонь своєї ж зброї.

У Міноборони Великої Британії розповіли, що російські окупанти втратили в Україні третину зі своїх наземних бойових сил. У відомстві пояснили, що затримки у наступальних діях росіян майже напевне ще більше посиляться. Причина – відсутність доступу до обладнання та високих технологій, засобів стеження та розвідувальних дронів.

15 травня у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що деякі російські підрозділи розбиті майже повністю – їх комплектація вже складає менше за 20%. Ба більше, через втрати біля Попасної ворог не може сам рухатись. Тому підрозділи російських десантників об'єднувались з силами бойовиків приватних військових компаній. Проте додали – особливими успіхами вони похизуватися не можуть.

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