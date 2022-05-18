Boeing 737, що розбився у березні на півдні Китаю, навмисно направили в землю, – ЗМІ

Літак Boeing 737, який розбився на півдні Китаю ще у березні, могли спеціально направити в землю. Тоді всі 133 пасажири літака загинули.

Такі дані наводить видання The Wall Street Journal з посиланням на американських експертів, які досліджують причини аварії. Вони мали доступ до "чорних" скриньок літака.

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Хтось дав команду летіти в землю

За даними бортових самописців, літак отримав команду різко знизити висоту. Її надала людина, яка в той момент перебувала в кабіні пілотів.

Літак зробив те, що йому хтось з кабіни "наказав" зробити, – зазначають джерела видання.

Зараз американські експерти розслідують дії пілотів у цій авіакатастрофі. Вони розглядають варіант, що до кабіни могла пробратися стороння людина і направити літак до землі.

Китайські спеціалісти, які вивчають причини аварії, не виявили ніяких технічних несправностей на борту, що могли б спричинити авіакатастрофу.

Додамо, літак авіакомпанії China Eastern Airlines, який виконував рейс з Куньміна до Гуанчжоу, розбився 21 березня на гірській місцевості на півдні Китаю. Тоді загинули 133 людини: серед них – 9 членів екіпажу.

Це була перша катастрофа, яка сталася з комерційним лайнером у Китаї, з 2010 року. Відомо, що на борту літака не було українців.

Важливі новини про Китай:

Військові кораблі Китаю нещодавно, 14 травня, заплили до прибережної зони островів Сенкаку у Східнокитайському морі. Вони контролюються Японією. Але Китай не визнає встановлену економічну зону між державами у цьому морі. І вимагає повернути острови Дяоюйдао, які до 1895 року належали Китаю.

Цього разу туди заплили чотири патрульні катери . Це вже не вперше: китайські кораблі час від часу демонстративно заходять в цю прибережну зону, перебувають там кілька годин, після чого повертаються. Важливо, що такі дії ще не призводили до ніяких збройних зіткнень.

. Це вже не вперше: китайські кораблі час від часу демонстративно заходять в цю прибережну зону, перебувають там кілька годин, після чого повертаються. Важливо, що такі дії ще не призводили до ніяких збройних зіткнень. Раніше в Міноборони Китаю заявляли, що ніколи не потерплять незалежності Тайваню. Там вважають, що це внутрішнє питання. І чим більше США та Японія будуть втручатися сюди – тим жорсткішою буде реакція Китаю.

У США ж наголошують: якщо Китай спробує вирішити силою питання Тайваню, то будуть серйозні санкції.

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