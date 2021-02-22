Boeing рекомендує призупинити польоти літаків 777: перевірятимуть причини загоряння двигуна

Компанія Boeing рекомендує тимчасово призупинити польоти літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000-112. Раніше його уламки впали в американському місті Брумфілд через відвал частини двигуна прямо під час виконання рейсу.

У заяві, опублікованій на сайті компанії, зазначили, що Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) проводить розслідування за фактом події.

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Що рекомендує Boeing

Поки триває розслідування, компанія рекомендує призупинити експлуатацію літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney 4000-112.

Наразі 69 таких літаків активно використовують, ще 59 перебувають на стоянці. Доки Федеральне управління цивільної авіації не визначить відповідний протокол перевірки, авіалайнерами просять не літати.

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У літака Boeing 777-200 компанії United Airlines під час польоту над містом Брумфілд, штат Колорадо, частково відірвався двигун.

Уламки впали на житловий район поблизу будинків.

поблизу будинків. На щастя, літак зміг успішно приземлитися під час аварійної посадки у міжнародному аеропорту Денвера, а жоден пасажир не постраждав.

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