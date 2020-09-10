Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону дав 2 яскравих сигнали Володимиру Зеленському. Саме через це можна вважати, що цей журналістський матеріал не фактологічний, а психологічний.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу пояснив, що його розуміння інтерв'ю з Богданом – це сигнал насамперед Зеленському.

Важливо Він не в тренді і не в інсайді, – в Офісі Президента відреагували на скандальне інтерв’ю Богдана

Фесенко назвав 2 головних сигнали від Андрія Богдана президенту.

► "Я проти Єрмака"

За словами Фесенка, ексочільник Офісу Президента хотів натякнути Зеленському, що він не проти нього, а проти Єрмака.

Це сигнал, що треба прибрати Єрмака. Це відновлення війни (між Єрмаком і Богданом – 24 канал) або переведення її у публічну площину,

– наголосив Фесенко.

► "Я готовий повернутися"

Другий сигнал, який, як ствердив політолог, хотів донести Богдан – він готовий повернутися.

Це не можливість, це його бажання. Він готовий повернутися, але наразі такої можливості я не бачу,

– пояснив Фесенко.

Фесенко додав, що не побачив в інтерв'ю якихось електоральних мотивів, про які говорили деякі "слуги народу". "Я цього не побачив. Він хоче впливати на політику. Політика як наркотик, якщо ти вже скуштував цю солодку отруту, то відмовитись від неї дуже важко. Він хоче впливати на політичний процес, але збоку, публічно або через свої партнерські стосунки з різними людьми. Напряму – навряд чи. Я не думаю, що він буде балотуватися, але як консультант – повністю можливо", – підсумував Фесенко.

Фесенко проаналізував інтерв'ю Богдана Гордону: відео

Богдан дав інтерв'ю Гордону: коротко