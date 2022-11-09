Екссуддя Львов просить ОАСК поновити його на роботі у Верховному Суді

Суддя Богдан Львов, у якого раніше виявили російське громадянство, звернувся до одіозного ОАСК. Він просить скасувати його звільнення у Верховному Суді.

Позов до скандального Окружного адміністративного суду Києва Львов подав 3 листопада. Він дуже хоче повернутися на свою високу посаду.

До теми Українці хочуть, аби суддю Львова позбавили громадянства: петицію розгляне Зеленський

Чого вимагає Львов

Аби його звільнення з посади голови Касаційного суду у складі Верховного Суду скасували;

поновлення на посаді;

стягнути з Верховного Суду середню зарплату за час прогулу.

Чому суддю звільнили

У вересні українські журналісти встановили, що у Львова є російське громадянство. Суддя отримав його у 90-х роках, а у 2012 році поновив російський паспорт після досягнення 45 років. Крім того, теща та дружина Львова володіють нерухомістю у Москві.

Сам служитель Феміди заперечував ці звинувачення. Мовляв, ніякого російського громадянства у нього немає. Однак Служба безпеки України встановила інше – у Львова дійсно є паспорт держави-агресорки. До речі, перед тим збори суддів Касаційного госпсуду не спромоглися висловити Львову недовіру.

5 жовтня суддю таки звільнили з посади. Це рішення мотивували тим, що у нього є російське громадянство. Згідно з українським законодавством, в Україні може бути лише одне громадянство. Суддя мав би про це знати.

Дивіться більше – деталі про скандал у Верховному Суді: відео