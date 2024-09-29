На війні загинув викладач факультету журналістики Львівського університету Богдан Маркевич

На війні з Росією загинув викладач факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Богдан Маркевич. Захиснику було 38 років.

Богдан Маркевич загинув 28 вересня 2024 року внаслідок ворожої атаки. Трагічну звістку повідомили в ЛНУ імені Івана Франка, де військовий працював до того, як став на захист держави.

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На війні з Росією загинув Богдан Маркевич

Богдан Маркевич був також і випускником факультету журналістики Львівського університету. Після цього він працював асистентом кафедри мови засобiв масової iнформації. У січні 2024 року Богдан Маркевич долучився до оборони України в лавах Збройних Сил.

В ЛНУ розповіли, що колеги пам'ятають Богдана як зразкового працівника, справжнього інтелектуала, чудову, цікаву, добру людину, яка ніколи не відмовляла іншим у допомозі.

Академічна спільнота Львівського національного університету імені Івана Франка глибоко сумує у зв'язку з непоправною втратою і висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам загиблого Героя,

– написали в університеті.

На загибель Героя відреагували також у Студентській Раді факультету журналістики ЛНУ.

Для всіх нас він залишиться не лише зразковим працівником, а й людиною, яка завжди допомагала та підтримувала. Богдан Михайлович любив свою роботу, а весь факультет обожнював його,

– йдеться в дописі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять!