У бою на Харківщині загинув воїн з Прикарпаття Богдан Місюра
У Богодухівському районі Харківської області 9 листопада 2026 року загинув військовослужбовець Богдан Місюра. Захисник родом з Івано-Франківщини віддав життя під час виконання бойового завдання.
Про це повідомили в Олешанській територіальній громаді.
Що відомо про Богдана Місюру
Захисник народився 24 січня 1971 року в селі Живачів, де й проживав разом зі своєю родиною.
До лав українського війська чоловік приєднався у липні 2026 року. Службу проходив у складі механізованого батальйону однієї з військових частин, виконуючи завдання на Харківському напрямку.
Військовослужбовець загинув під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Окіп Богодухівського району Харківської області.
Земляки та керівництво громади висловили співчуття родині, друзям і побратимам полеглого воїна.
Вірний військовій присязі, Герой до останнього подиху виконував свій військовий обов'язок, захищаючи Україну та її народ, проявляючи мужність, стійкість і самопожертву,
– написали у громаді.
24 Канал також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Богдана Місюри. Вічна та світла пам'ять захиснику України!
Нагадаємо, що у Підгайцівській громаді Волині підтвердили загибель солдата Василя Брика. Військовий вважався зниклим безвісти з 24 лютого 2025 року.
А 6 листопада під час виконання бойового завдання у Харківській області загинув військовий з Тернополя Віталій Ліпніцький.