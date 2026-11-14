У бою на Харківщині загинув воїн з Прикарпаття Богдан Місюра

У Богодухівському районі Харківської області 9 листопада 2026 року загинув військовослужбовець Богдан Місюра. Захисник родом з Івано-Франківщини віддав життя під час виконання бойового завдання.

Про це повідомили в Олешанській територіальній громаді.

Що відомо про Богдана Місюру

Захисник народився 24 січня 1971 року в селі Живачів, де й проживав разом зі своєю родиною.

До лав українського війська чоловік приєднався у липні 2026 року. Службу проходив у складі механізованого батальйону однієї з військових частин, виконуючи завдання на Харківському напрямку.

Військовослужбовець загинув під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Окіп Богодухівського району Харківської області.

Земляки та керівництво громади висловили співчуття родині, друзям і побратимам полеглого воїна.

Вірний військовій присязі, Герой до останнього подиху виконував свій військовий обов'язок, захищаючи Україну та її народ, проявляючи мужність, стійкість і самопожертву,

– написали у громаді.

24 Канал також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Богдана Місюри. Вічна та світла пам'ять захиснику України!

Нагадаємо, що у Підгайцівській громаді Волині підтвердили загибель солдата Василя Брика. Військовий вважався зниклим безвісти з 24 лютого 2025 року.