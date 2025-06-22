Навіки 20: на фронті загинув військовий зі Львова, нагороджений "Золотим хрестом"

Війна забирає кращих синів та доньок України. Трагічна звістка про смерть 20-річного Богдана Нєвєдомського надійшла до Львова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Дивіться також Він був її світом, душею і світлом: історія кохання Юрія Феліпенка та Катерини Мотрич

Що відомо про втрату оборонця з Львова

Богдан Нєвєдомський народився 6 вересня 2024 року. Навчався у школі I-III ступенів №36 та в школі №67. Згодом працював у ПАТ "Львівський холодокомбінат".

У 2024 році хлопець долучився до ЗСУ. Богдан воював на Донецькому напрямку у складі 120-го окремого розвідувального полку Сухопутних військ. За мужність і успішне виконання завдань, молодий воїн був нагороджений нагрудним знаком "Золотий хрест" головнокомандувача Збройних сил України.

Зі слів рідних, був енергійним і відкритим до всього нового. Був справедливим, завжди готовим допомогти, на нього можна було покластися. Мав багато друзів і легко знаходив спільну мову з людьми.

Богдан Нєвєдомський загинув на війні / фото Львівська міська рада

Загинув Герой під час виконання бойового завдання 15 червня 2025 року. В нього залишилися батьки, брат і бабуся.

Зауважимо, тиждень тому на Донеччині загинув 35-річний київський поліцейський Володимир Середюк. Правоохоронець приєднався до полку особливого призначення (стрілецький) ГУНП у Києві у 2024 році.