Богдан поскаржився, що йому ламають телеграм, і "підозрює" Зеленського з Бакановим

Скандальний Андрій Богдан заявив, що його обліковий запис у месенждері Telegram намагалися зламати. Він звинуватив у цьому Володимира Зеленського й Івана Баканова.

Про це колишній очільник Офісу Президента повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. Водночас експосадовець опублікував скриншоти отриманих кодів-підтвердження для входу в акаунт.

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Богдан звернувся до глави держави та зазначив, що "покаже все сам", якщо той захоче щось "почитати". На цьому він не зупинився та згадав Івана Баканова, пригрозивши йому "звільненням".

Богдан підозрює представників СБУ

Екскерівник ОП вважає, що його обліковий запис пробували зламати представники Служби безпеки.

Займалася (зламуванням – 24 канал) СБ, Левченко – прізвище начальника управління,

– додав він.

Цікаво, що на оприлюднених Богданом скриншотах видно всі коди-підтвердження, які приходять на телефон, незважаючи на те, колишній глава Офісу Президента намагався їх замалювати.



Богдан заявив, що його Telegram намагалися зламати / Фото з фейсбуку Андрія Богдана