Дали "Нурофен" і сказали, що все добре: у Рівному помер хлопчик, батьки звинувачують лікарів

У лікарні Рівного помер 10-річний Богдан Скиданчук – йому на голову впала штанга. Батьки дитини вважають, що їхнього сина можна було врятувати, однак це не сталося через недбалість медиків.

У лікарні свою провину заперечують. Тим часом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником.

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Позиція батьків

Трагедія сталася 7 серпня. Вдома на 10-річного Богдана впала штанга. Батьки одразу повезли сина до медзакладу. За їхніми словами, працівники лікарні дали хлопчику "Нурофен" від головного болю і запевнили, що загрози його життю немає.

Втім, кажуть батьки, всі ці дні, які Богдан пролежив у лікарні, він продовжував скаржитися на сильний головний біль. Тоді 9 серпня лікарі вирішили вколоти дитині ще якийсь препарат. За словами мами хлопчика, майже одразу після цього уколу Богдан почав вкриватися плямами. Далі, розповідає жінка, у сина почався набряк лівої та правої півкулі головного мозку. Його повезли в операційну, щоб зробити трепанацію черепа та знизити тиск. Після операції хлопчик не прийшов до тями. Тоді, переконують родичі Богдана, лікарі запропонували віддати органи дитини на донорство. 11 серпня хлопчик помер.

17 серпня батьки Богдана написали заяву у поліцію. Вони стверджують, що протягом декількох днів їхньому сину взагалі не надавалася медична допомога.

Позиція лікарні

У медзакладі зазначають, що лікарі зробили все можливе, аби врятувати пацієнта. Йому дали необхідні препарати, нічого зайвого не кололи. Через погіршення стану дитини скликали консиліум і за дві-три години переконали батьків, що потрібно робити операцію. Заступник головного лікаря з хірургічної роботи Ігор Дундюк припустив, що дитину могли не врятувати через втрачений час. Втім, вважає, що впевнено можна говорити лише після висновку судово-медичної експертизи.

У свідоцтві про смерть Богдана йдеться про перелом кісток черепа та обличчя. До смерті призвів "набряк-набухання та компресія головного мозку".

Радила промивати носа та збивати температуру

У Черкаській обласній лікарні померла дворічна Аня внаслідок ангінної інтоксикації. Батьки дівчинки заявляють, у смерті їхньої дитини нібито винні лікарі з міста Кам'янка, які встановили неправильний діагноз. Педіатр в Центрі первинної медико-санітарної допомоги в Кам’янці встановила в Ані ГРВІ та порадила промивати носа та збивати температуру. Втім, дитині ставало все гірше. Далі дівчинку госпіталізували до Кам'янської багатопрофільної лікарні. Там сказали, що у неї пневмонія. Врятувати Аню так і не вдалося. Батьки звернулися до поліції.