Бісить, – "Тавр" про українців, які розповідають воїнам, як їм жити, але не йдуть на війну

Богдан "Тавр" Кротевич зізнався, що йому важко згадувати Маріуполь. Там гинули знайомі, друзі, військові.

Герой зізнався: його дратує, що на фронті гинуть молоді мотивовані хлопці, а тим часом незрозумілі люди, які не йдуть на фронт, розповідають воїнам, як їм жити. "Тавр" наголосив, що за частими словами подяки забувається сенс.

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Мене бісить, що молоді, мотивовані, націоналістичні хлопці гинуть, а якісь незрозумілі люди, які мають незрозуміле моральне сприйняття світу, сидять у різних містах і намагаються розповісти військовим, як їм жити. Вони допомагають ТОБІ воювати. Треба нагадати їм, що вони допомагають собі не бути зґвалтованими, з відрізаними головами і зв'язаними руками, як це було в Бучі, Ірпені та Маріуполі,

– заявив "Тавр".

Він наголосив, що захисникам часто кажуть "дякую". Водночас це відбувається так часто, що за кількістю втрачається сенс. "Тавр" нагадав, що єдине, що дозволяє Україні жити, – це люди, які перебувають на передовій сьогодні.

Вишебаба про російську мову на фронті

Павло Вишебаба розповів, що більшість воїнів у його бригаді спілкуються або намагаються спілкуватися українською. Чисту російську мову почути на фронті – дуже й дуже важко. Водночас воїни мають насамперед бути ефективними. Тому можуть спілкуватися тією мовою, якою зможуть максимально швидко передати інформацію.