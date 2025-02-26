Богдан "Тавр" Кротевич завершує службу в "Азові"

Підполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Він присвятив понад 10 років свого життя службі у цій бригаді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис бригади "Азов".

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"Тавр" йде з "Азову"

У 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" повідомили, що Богдан Кротевич з позивним "Тавр" йде з бригади та залишає посаду начальника штабу. Він став частиною бригади у 2014 році й пройшов шлях від піхотинця до командира взводу.

Строгий і вимогливий, він завжди прагнув найвищого рівня дисципліни та підготовки,

– пишуть в "Азові" про "Тавра".

Від 2014 року "Тавр" брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС, і водночас докладав максимальних зусиль для розвитку підрозділу. У 2021 році він очолив штаб "Азову".

Після початку повномасштабного вторгнення Кротевич брав участь в управлінні обороною Маріуполя та був помічником командира "Азову". Пройшовши страшні 4 місяці у полоні, 21 вересня 2022 року "Тавра" вдалося повернути під час обміну.

Після повернення з полону "Тавр" повернувся в "Азов" та почав працювати над відновленням боєздатності підрозділу та його масштабування до 12-ї бригади НГУ.