Страх війни був, – викрадений Росією підліток пригадав, як бачив ворога у 2014 році

Богдан Єрмохін – це хлопець-сирота з Маріуполя, якого викрали росіяни після 24-го лютого 2022 року. Уже після повноліття та повернення в Україну підліток поділився спогадами, зокрема, про перші тижні війни у 2014 році.

"Страх війни був", – згадує Богдан Єрмохін, який пережив вторгнення ворога у Маріуполь у 2014 році. Хлопець розповів про своє дитинство без батьків, життя в облозі та насильницьке вивезення до Росії.

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Сирота війни: 14-го і 22-го років

Богдан вважав Маріуполь найкрасивішим місцем до повномасштабного вторгнення у 2022 році. На превеликий жаль, хлопець не може згадати обличчя своїх батьків, які покинули цей світ у 2014 році, але пам'ятає страх та російські прапори.

Я пам'ятаю, що були солдати, я не дуже розумів, хто це, але російські прапори вже були у нас. Звісно, був страх війни, коли я залишився з нею сам на сам, у мене батьки вже померли та нікуди не відправили... Померли більш як 8 років тому,

– ділиться Богдан про початок війни на Сході України в 14-му.

Після захоплення Маріуполя уже у 2022-му, Богдана та інших дітей вивезли до Росії, де їм намагалися промити мізки. Він чимало разів говорив про те, що хоче додому, але зміг втілити в життя мрію лише тоді, коли йому виповнилось 18 років.

На Кремль чекає трибунал

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі в березні 2023 року видав ордер на арешт Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової за викрадення українських дітей. Дії Росії класифіковані як воєнний злочин та геноцидна практика в Нідерландах.

Міжнародні експерти вважають, що є достатньо доказів для притягнення Путіна до відповідальності, але є значні практичні перешкоди.

Росія не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду, що ускладнює юридичні наслідки ордера на арешт. МКС не провадить заочних судів, тому без присутності Путіна судовий процес неможливий.

Кремлівський ватажок відвідав близько десятка країн після вторгнення в Україну, хоч і його свобода пересувань обмежена санкціями.

, що Єрмохін прожив 16 років у Маріуполі, перш ніж був викрадений російськими військовими. У ворожій державі підліток був змушений перебувати в санаторії "Поляна", де йому та іншим дітям намагалися нав'язати російську пропаганду.