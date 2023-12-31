Страх війни був, – викрадений Росією підліток пригадав, як бачив ворога у 2014 році
Джерело:ТСН
Богдан Єрмохін – це хлопець-сирота з Маріуполя, якого викрали росіяни після 24-го лютого 2022 року. Уже після повноліття та повернення в Україну підліток поділився спогадами, зокрема, про перші тижні війни у 2014 році.
"Страх війни був", – згадує Богдан Єрмохін, який пережив вторгнення ворога у Маріуполь у 2014 році. Хлопець розповів про своє дитинство без батьків, життя в облозі та насильницьке вивезення до Росії.
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Сирота війни: 14-го і 22-го років
Богдан вважав Маріуполь найкрасивішим місцем до повномасштабного вторгнення у 2022 році. На превеликий жаль, хлопець не може згадати обличчя своїх батьків, які покинули цей світ у 2014 році, але пам'ятає страх та російські прапори.
Я пам'ятаю, що були солдати, я не дуже розумів, хто це, але російські прапори вже були у нас. Звісно, був страх війни, коли я залишився з нею сам на сам, у мене батьки вже померли та нікуди не відправили... Померли більш як 8 років тому,
– ділиться Богдан про початок війни на Сході України в 14-му.
Після захоплення Маріуполя уже у 2022-му, Богдана та інших дітей вивезли до Росії, де їм намагалися промити мізки. Він чимало разів говорив про те, що хоче додому, але зміг втілити в життя мрію лише тоді, коли йому виповнилось 18 років.Зазначимо, що Єрмохін прожив 16 років у Маріуполі, перш ніж був викрадений російськими військовими. У ворожій державі підліток був змушений перебувати в санаторії "Поляна", де йому та іншим дітям намагалися нав'язати російську пропаганду.
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