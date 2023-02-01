Богуслаєву оголосили про нову підозру: сприяв окупантам на Донбасі

Президент "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаєв отримав нову підозру. Тепер його звинувачують у сприянні проросійським бойовикам у Донецькій області.

За даними слідства, у 2017 році Богуслаєв організував діяльність Сніжнянського машинобудівного заводу на тимчасово окупованій території Донецької області. Таким чином президент "Мотор Січі" сприяв терористичному угрупуванню "ДНР".

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Богуслаєв платив "податки" терористам

Слідство встановило, що за роботу заводу в Сніжному терористи на Донеччині отримували так звані "податки" та "митні збори". Ці кошти, зокрема, бойовики використовували для ведення бойових дій проти українських воїнів.

Для обходу встановлених обмежень на господарські взаємовідносини з підприємством на тимчасово окупованій території Донеччини використовувались підконтрольні комерційні структури, зареєстровані в іноземній юрисдикції,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Через іноземні компанії "Мотор Січ" привозила у тимчасово окуповане Сніжне сировину у вигляді заготівок та отримувала запчастини до авіаційних двигунів.

Скільки коштів отримали бойовики

В СБУ уточнили, що оборудка Богуслаєва передбачала створення двигунів для російської авіації. Схема, за якою працював президент "Мотор Січі" принесла квазіутворенню 290 мільйонів російських рублів у вигляді "податків". Ці кошти використали для потреб окупантів.

Також під час обшуків співробітники виявили нагороди Богуслаєва від військово-політичного керівництва Росії.

Попередні підозри

Співробітники СБУ затримали Вячеслава Богуслаєва у жовтні 2022 року. Президента "Мотор-Січі" підозрюють у державній зраді та колабораційній діяльності. За даними слідства, він продавав українську продукцію росіянам. З якої ті виготовляли і ремонтували ударні вертольоти, які потім залучили до вторгнення в Україну.

Ба більше, з'ясувалося, що у Богуслаєва є російське громадянство, індивідуальний податковий номер платника податків у Росії і нерухомість у Москві. При цьому сам бізнесмен всі звинувачення заперечує. Наразі він перебуває під вартою до 11 лютого.