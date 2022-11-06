Україна передала Болгарії список необхідного озброєння

Після того, як парламент Болгарії ухвалив рішення про надання зброї Україні, наша країна передала список необхідного озброєння. Зокрема мова йде про засоби ППО, міномети, снаряди тощо.

Про це заявив посол України в Болгарії Віталій Москаленко. Дипломат повідомив, що у списку, який передали болгарському Міноборони, є понад 30 позицій озброєння.

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Болгарія має усе озброєння з наданого списку

Віталій Москаленко зазначив, що у переліку, який Україна передала Болгарії, є ЗРК С-300, міномети, САУ, снаряди та інші види зброї. За словами дипломата, усі позиції зі списку є на озброєнні в болгарської сторони.

Через бомбардування та обстріли ракетами та безпілотниками, С-300 є вкрай необхідною зброєю, а також зенітно-ракетні комплекси, установки. Актуальним залишається питання поставки самохідних артилерійських установок, снарядів, мінометів тощо,

– наголосив Москаленко.

Дипломат підкреслив, що так, як список є доволі об'ємним, Болгарія може задовольнити його.

Також Москаленко відзначив, що раніше Україна зверталася до Болгарії за літаками Су-25 і МіГ-29 і наголосив, що все наявне у Болгарії озброєння з часів СРСР є дуже необхідним для України.

Болгарія ухвалила рішення про надання зброї Україні

Болгарія стала передостанньою країною-членом НАТО, яка схвалили постачання зброї Україні. Трапилося це 3 листопада. Болгарський парламент після довгих дискусій таки дійшов до згоди. Проросійські партії, очікувано, виступили проти, але більшість голосів була за надання зброї Україні.

Раніше Болгарія не допомагала Україні зброєю. Однак взяла на себе ремонт української техніки та прийом біженців.

Таким чином Угорщина залишилася єдиним членом НАТО, який не надає оборонної допомоги Україні. Щобільше, Будапешт навіть не дозволяє транзит озброєння через свою територію й аргументує це тим, що через перевезення зброї зросте загроза російських ударів по Закарпаттю. Водночас уряд Орбана взагалі виступає за перегляд антиросійських санкцій ЄС, а глава МЗС Сійярто після масованих ракетних ударів по Україні поїхав до Москви домовлятися за російський газ.

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