Допомагали у вирішальні періоди війни: як Болгарія таємно передавала Україні зброю

Болгарія не заявляла про те, що допомагає нашій державі зброєю. Але це не заважало їй, у вирішальні для України періоди війни, необхідне оснащення передавати. Тепер про це говорять відкрито.

Журналісти провели розслідування. Воно пролило світло на те, що Болгарія, хоч і не декларувала військову допомогу Україні, її таки надавала. Відомо, що наша держава її отримувала у ті періоди війни, коли найбільше потребувала.

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Допомога була прихованою

Нагадаємо, що 28 квітня до Києва з візитом прибув тодішній прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков. Він зустрівся з Володимиром Зеленським. Тоді стало відомо про те, що Болгарія займатиметься ремонтом української техніки. Про передачу техніки навіть не йшлося. Водночас уряд в Софії займався процедурою, яка передбачала всебічну військову допомогу нашій державі.

Офіційно про це не повідомляли. Натомість зброю, боєприпаси й інше озброєння Україні передавали через треті країни. Відомо, що колосальну кількість техніки наша держава отримала від Болгарії у період з квітня по серпень 2022 року.

З допомогою Софії вдалося покрити третину потреб нашого війська у боєприпасах. Також держава допомогла забезпечити до 40% танків й автомобілів. Крім того, передавали нам дизельне пальне.

У той час Болгарія на своєму нафтопереробному заводі переробляла лише сиру російську нафту. Тож можемо зауважити, що окупанти і тут доклалися до того, щоб ЗСУ їх знищували.

Журналісти зауважили, що Болгарію довго вважали придатком Росії. Натомість уряд цієї країни у непрості для України часи продемонстрував свою мужність. Ба більше, він став прикладом того, як можна підтримувати боротьбу проти кривавого диктаторського режиму. Просто для цього можна знаходити "творчі способи".

Офіційний Київ підтвердив допомогу

Це зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Кирило Петков проявив чесність. Очільник відомства зазначив, що завжди буде вдячний йому за "використання своїх політичних навичок для пошуку рішення".

Глава МЗС зазначив, що деякі члени болгарської коаліції підтримали Росію. Тим часом Петков "вирішив бути на правильному боці історії". Він своїми рішеннями та діями посприяв захисту України від "сильнішого ворога".

Журналісти зауважили, що з перших днів повномасштабного вторгнення Петков намагався вплинути на лідерів країн-членів ЄС. Він звертався до Еммануеля Макрона та Олафа Шольца. Їх закликав підтримати нашу державу, а також запровадити жорсткі санкції проти режиму Путіна.

Передача зброї була засекречена

Нагадаємо, що 19 квітня Дмитро Кулеба прибув до Софії. Він отримав завдання, мета якого полягала в отриманні необхідного озброєння.

Ми знали, що на болгарських складах є велика кількість необхідних нам боєприпасів, тому президент Зеленський відправив мене з дипломатичною місією дістати необхідні матеріали,

– зазначив він.

Глава відомства зазначив, що переговорний процес відбувався за зачиненими дверима. Він був надзвичайно важливим, адже це було "питання життя та смерті".

Відомо, що тоді Петков називав внутрішньополітичну ситуацію у Болгарії "непростою". Водночас він запевняв, що зробить усе, що зможе, щоб Україна отримала зброю.

Так, у квітні вантажні літаки, вщент заповнені боєприпасами, здійснювали рейси з Болгарії до Польщі. У країні-сусідці, за 70 кілометрів від державного кордону, створили своєрідний хаб.

Ми подбали про те, щоб сухопутний маршрут через Румунію та Угорщину також був відкритий для вантажівок. За нашими оцінками, близько третини боєприпасів, необхідних українській армії на ранніх етапах війни, надійшло з Болгарії,

– зазначив Петков.

Наостанок зауважимо, що постачання зброї відбувалося коштом США та Великої Британії.