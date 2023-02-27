Болгарія відновлює виробництво 122-міліметрових снарядів для ЗСУ, – The New York Times

Світ продовжує допомагати Україні у боротьбі з російським ворогом. Так, Болгарія планує відновити виробництво радянських 122-міліметрових артилерійських боєприпасів для Збройних Сил України.

Підприємство "Терем" у болгарському місті Костенець припинило виробництво снарядів у 1988 році. Воно відновило виробництво 122-міліметрових снарядів у січні 2022 року.

Важливо Допомагали у вирішальні періоди війни: як Болгарія таємно передавала Україні зброю

Болгарія відновлює виробництво 122-міліметрових снарядів для ЗСУ

Тепер завод "Терем" може стати одним із найбільших роботодавців у місті. Виробництво боєприпасів радянського зразка є важливим, оскільки у боротьбі проти російського агресора Україна швидко витрачає велику кількість снарядів.

За даними The New York Times, упродовж останніх місяців Збройні Сили України витрачають щодня від 2 000 до 4 000 артилерійських снарядів. Тому вони потребують їх ще більше.

Окрім цього, снарядний завод у місті Сопот перейшов на 6-денний робочий тиждень, щоб задовольняти потреби України у БК. Зазначається, що фінансувати виробництво може уряд Болгарії або інвестиції країн Заходу.

Як Болгарія допомагає Україні

Болгарія не заявляла про те, що допомагає нашій державі зброєю. Але це не заважало їй, у вирішальні для України періоди війни, передавати необхідне оснащення. Тепер про це говорять відкрито.

Так, журналісти провели розслідування, яке пролило світло на те, що Болгарія, хоч і не декларувала військову допомогу Україні, її таки надавала. Відомо, що наша держава її отримувала у ті періоди війни, коли найбільше потребувала.

Як стало відомо, зброю, боєприпаси й інше озброєння Україні передавали через треті країни. Також відомо, що колосальну кількість техніки наша держава отримала від Болгарії у період з квітня по серпень 2022 року.