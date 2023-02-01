Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Болгарія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Це рішення відновлює історичну справедливість.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він подякував болгарському парламенту за це рішення.

До теми "Путін – новий Сталін": Австрія вперше офіційно назвала Голодомор злочином

Зеленський наголосив, що цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії.

Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу,

– зазначив президент.

Які країни визнали Голодомор геноцидом