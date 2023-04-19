Болгарія заборонила імпорт продовольства з України, але є нюанс

Болгарія долучилася до рішення низки інших країн заборонити імпорт харчових продуктів з України. При цьому в уряді заявили, що країна збереже транзит.

Про це повідомив глава тимчасового уряду Болгарії Гилиб Донєв. Він зазначив, що заборону на імпорт ввели тимчасово.

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У чому причина

Донєв пояснив, що проблема полягає в порушенні торговельних та виробничих ланцюжків в країні.

Основна причина полягає в тому, що минулого року, всупереч концепції так званих коридорів солідарності, значні обсяги продовольства залишилися в країні і порушили основні виробничі та торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після аналогічних заборон, запроваджених іншими країнами, це може закінчитися вкрай важкими наслідками для болгарського бізнесу,

– каже Донєв.

Він також додав, що уряд не може допустити такого розвитку подій. Відтак, країна змушена вжити такий національний захід, поки "відповідальні європейські органи розглядають адекватну відповідь на зміну обставин, до яких призвели коридори солідарності".

Глава болгарського уряду розраховує на те, що "Брюссель вислухає і зрозуміє позиції" Болгарії, Польщі, Угорщини та Словаччини і переосмислить свою позицію".

Наразі немає інформації про те, як довго діятиме тимчасова заборона на ввезення продуктів харчування з України.

"Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутства болгарських фермерів не сприятимуть цьому", – сказав Донєв.

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