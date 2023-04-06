Болгарія закриває порти для російських суден

Влада Болгарії ухвалила рішення про закриття усіх портів для входу російських суден. Заборона почне діяти з 8 квітня та поширюватиметься на кораблі, зазначені у російському морському реєстрі судноплавства.

Таке рішення ухвалили у межах директиви ЄС щодо виконання санкцій

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У квітні минулого року болгарська влада у межах п'ятого пакету санкцій ЄС вже заборонила суднам під російськими прапорами заходити до болгарських портів, зробивши виняток лише для постачання критичної продукції з Росії.

Болгарія – єдина країна Євросоюзу, яка продовжує закуповувати морем російську нафту завдяки виняткам із санкцій, які влада виторгувала в Брюсселі. За даними Bloomberg, у березні обсяг таких поставок становив 63 – 104 тисячі барелів на добу.

Тепер болгарські порти закриються для танкерів з російською реєстрацією, які могли возити нафту в обхід "стелі цін", встановленої ЄС та країнами G7.

П'ятий пакет санкцій Євросоюзу було запроваджено проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Позиція Болгарії щодо російської агресії в Україні

Міністерство оборони Болгарії у своєму звіті визначило військову агресію Росії як найбезпосереднішу загрозу глобальному світу і заявило, що російська армія вчиняє систематичні воєнні злочини в Україні.

Наша країна продовжує отримувати військову допомогу від Болгарії. Її колишній міністр оборони заявив, що нам можуть продати ту кількість боєприпасів, яка змінить перебіг війни. Боєприпаси держава може продавати нашій країні через посередників. За наявною інформацією, міноборони Болгарії передасть державному військовому заводу ВМЗ боєприпаси старого зразка. Їхня загальна вартість – 175 мільйонів євро. Натомість відомство отримає нові.