У Болгарії затримали російських шпигунів, – ЗМІ

У Софії та околицях столиці Болгарії затримали кількох людей. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Втім, інші джерела зазначають. що затримані – не росіяни. Правоохоронці поки і не спростовують, і не підтверджують інформацію.

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Що відомо про ймовірне затримання шпигунів

Як повідомляють ЗМІ, державне агентство національної безпеки провело секретну операцію із затримання підозрюваних.

За кількома адресами у столиці державі Софії та в околицях Перника пройшли обшуки.

Інформації про кількість затриманих немає.

Тим часом джерела видання "24 години" повідомили, що серед затриманих немає росіян. За їх даними, деякі із затриманих є державними службовцями, мають доступ до секретної інформації.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

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