У Болгарії затримали російських шпигунів, – ЗМІ

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У Софії та околицях столиці Болгарії затримали кількох людей. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Джерело:

Интерфакс

Втім, інші джерела зазначають. що затримані – не росіяни. Правоохоронці поки і не спростовують, і не підтверджують інформацію.

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Що відомо про ймовірне затримання шпигунів

  • Як повідомляють ЗМІ, державне агентство національної безпеки провело секретну операцію із затримання підозрюваних.
  • За кількома адресами у столиці державі Софії та в околицях Перника пройшли обшуки.
  • Інформації про кількість затриманих немає.

Тим часом джерела видання "24 години" повідомили, що серед затриманих немає росіян. За їх даними, деякі із затриманих є державними службовцями, мають доступ до секретної інформації.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Росія звинуватила журналіста у шпигунстві

  • Тим часом сама Росія звинувачує українців у шпіонажі.
  • 10 березня журналіста Владислава Єсипенка затримали у Криму.
  • Проти нього відкрили кримінальну справу за "шпигунство" начебто на користь українських спецслужб.
  • МЗС України висловило рішучий протест проти дій так званих "правоохоронців". Українські дипломати вимагають, аби окупанти надали інформацію про місцеперебування Єсипенка та допустили до нього незалежних адвокатів.
  • Тим часом у ФСБ Росії стверджують, що Єсипенко вже сам зізнався у шпигунстві.