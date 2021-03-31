У Болгарії знайшли запис невідомою науці мовою, якому 7 тисяч років: фото

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У Болгарії виявили 7 000-річну гончарну плиту з, ймовірно, доалфавітним письмом або протописемним різьбленням. Знахідка може належати до епохи неоліту або халколіту.

Джерело:

Archaeology in Bulgaria

На неї вдалося натрапити під час розкопок великого поселення поблизу міста Панагюріште у південній частині центральної Болгарії.

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Найімовірніше, що знахідка могла бути прикладом протописьма, тобто була дуже ранньою формою передачі даних письмовими засобами. Проте це ще повинні довести науковці.


Унікальна знахідка з Болгарії / Фото Archaeology in Bulgaria

Варто зауважити, що такі послання створені стародавніми людьми, які ще не знали алфавіту. Тому розшифрувати їх тепер практично неможливо.

Інші артефакти у Болгарії

Багато схожих доісторичних об'єктів, створених 7 – 8 тисяч років тому, мали еліптичну форму. Усі вони знайдені по обидва боки Балканських гір.

  • Серед таких – керамічна плита з письмовими знаками невеликого розміру, датована 6 тисячоліттям до нашої ери. Її знайшли у 2017 році поблизу Нової Загори на півдні Болгарії.
  • Ще один артефакт – керамічний 7 000-річний фрагмент з передалфавітним письмом. Його виявили у 2016 році в доісторичному поселенні у місті Рибен на півночі.
  • Однією із найвідоміших знахідок є з передалфавітним письмом є так звані Градешницькі таблички, виявлені у 1969 році на північному заході країни.