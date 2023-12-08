Болгарський парламент подолав вето президента на передачу БТР Україні

У п'ятницю, 8 грудня, стало відомо про те, що Болгарія все ж надасть Україні бронетранспортери. Раніше це рішення блокували. Національні збори Болгарії на засіданні 8 грудня проголосували за те, щоб подолати вето президента, тож можна очікувати, що БТР усе ж передадуть Україні.

Румен Радев, президент Болгарії, 4 грудня наклав вето на передачу нашій державі сотні БТР. Тоді він пояснив, що ці БТР могла би використати сама Болгарія – наприклад, щоб охороняти кордон і допомагати людям, якщо станеться якесь лихо.

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Як болгарські депутати подолали вето Радева

Президентське вето швидко засудили парламентські групи, які підтримують кабінет прем'єр-міністра Миколи Дєнкова. Тож 161 голос віддали за те, щоб подолати його. Проти були 55 депутатів.

Відповідно до Конституції Болгарії, президент має право вето, хоч і обмежене: лідер держави може повернути закон у парламент для подальшого обговорення. Власне, це і сталося із рішенням про БТР для України.

А от парламент (Національні збори) може скасувати президентське вето – для цього потрібна більшість голосів. Також є варіант прийняти вето та переглянути ветовані положення.

Радев регулярно виступає проти військової допомоги Болгарії Україні, часто повторюючи тезу Кремля, як-от твердження, що відправка обладнання радянських часів в Україну знизить обороноздатність Болгарії та ризикує втягнути Софію у війну,

– пишуть журналісти.

Також вони зазначають, що болгарський президент із 2017 року, коли обійняв посаду, використовує владу досить вільно. Він наклав вето у 34-й раз. Утім, майже завжди парламент скасовував вето.

Що відомо про болгарські БТР для України

Угоду між МВС Болгарії та Міноборони України ратифікували в листопаді. Ідеться про старі бронетранспортери, які Болгарія мала передати нашій державі разом із запасними частинами до БТР. Оскільки техніку виготовили сорок років тому, у 1980-х, то її давно списали з армії, а Україні обіцяли передати безкоштовно.

Болгарія передасть Україні ПЗРК і ракети. І не тільки

Володимир Зеленський подякував парламенту Болгарії за скасування вето. "Цим рішенням ми зміцнюємо нашу Європу та захист свободи", – написав він у соцмережі Х. Також президент висловив удячність за пакет військової підтримки.

Мова про зенітні ракети різних типів і переносні зенітно-ракетні комплекси. Болгарські ракети мають посилити українську ППО. Хоча ця техніка стара, Україна зможе полагодити її.

Також ця країна хоче долучитися до коаліції F-16 і навчати наших військових.

Окрім того, пропонується долучення Болгарії до коаліції країн з підготовки українських льотчиків на винищувачах F-16 і дозволити проводити тренування до 160 українських військових на рік на ротаційній основі,

– написав "Мілітарний".