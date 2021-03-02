В університеті Болівії загинули 5 людей, впавши з висоти через зламану огорожу – відео 18+

2 березня 2021 , 23:51
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Щонайменше 5 студентів загинули та 3 постраждали, коли впали з четвертого поверху у Громадському університеті Ель-Альто в Болівії. Сталося це тоді, коли молодь розхитала загороджувальні перила на четвертому поверсі.

Джерело:

Explica

Інформації про точну кількість жертв ще немає. Від падіння з висоти постраждали троє людей, вони з травмами перебувають у реанімації.

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Наразі відомо про п'ятьох загиблих і трьох постраждалих, які перебувають у реанімації, після того що сталося в університеті Ель-Альто,
– повідомив голова болівійського МВС Карлос дель Кастільо.

Як сталася трагедія

  • Студенти зібралися на 4 поверсі корпусу університету у коридорі на протест.
  • Достеменно невідомо, що саме стало причиною мітингу.
  • Як повідомляють в університеті, усе сталося на факультеті економічних, фінансових та адміністративних наук.
  • Почалися гучні сутички і штовханина.
  • На відео видно, як крайні студенти, які стояли прямо біля перил, почали шарпати один одного за одяг.
  • Зрештою перила не витримали і зламалися. Вниз полетіли ті студенти, що стояли найближче до загородження.
  • На відео зафіксували момент сутичок, галасу і власне того, як перила зламалися.
  • Одну з дівчат врятували. Вона застрягла ногами вгорі і її змогли витягти.

Студенти впали, зламавши огорожу: відео 18+

В університеті оголосили жалобу за загиблими і висловили співчуття рідним і знайомим померлих.

Де розташований університет Ель-Альто: дивіться карту