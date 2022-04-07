Bolt повертає електросамокати на вулиці Києва

Компанія Bolt, попри воєнний стан, відновлює прокат електросамокатів на вулицях Києва. Ціни будуть нижчими, ніж зазвичай.

Про це повідомили у пресслужбі компанії. Прокат відновлюють вже сьогодні, 7 квітня.

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Поки працюватимуть в обмеженому режимі

Наразі кияни зможуть пересуватися на електросамокатах лише в центрі містах. Якщо буде великий попит – вже за кілька днів зону покриття будуть розширювати.

Ми запускаємо послугу прокату електросамокатів у такий скрутний для всіх час, щоб продемонструвати нашу підтримку киянам і надати їм додатковий та зручний спосіб пересування на короткі відстані, – сказав керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.

Ціни будуть зниженими: від 5 гривень за розблокування та 1,5 гривні за хвилину користування. Під час комендантської години користуватися електросамокатами буде заборонено.

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