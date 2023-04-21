Авіабомба впала у Бєлгороді: показуємо на карті російське місто

20 квітня у російському Бєлгороді скинули велику авіаційну бомбу на місто. Внаслідок цього навіть є постраждалі, які отримали різні травми.

24 Канал детальніше розповість та покаже на карті, де розташований російський Бєлгород. До речі, російські ЗМІ оприлюднили нове повне відео вибуху в місті.

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Де розташований Бєлгород

Бєлгород розташований за 40 кілометрів від російсько-українського кордону, 70 кілометрів – від Харкова та 695 кілометрів – на південь від Москви.

Бєлгород на карті

Місцеві телеграм-канали повідомляли, що падіння бомби сталося на перехресті двох вулиць міста – Ватутіна та Губкіна. Там утворилася величезна вирва діаметром близько 20 метрів поряд із житловими будинками.

Авіабомба впала між вулицями Ватутіна та Губкіна: дивіться карту

Що сталося у Бєлгороді: усі деталі