Нові авіабомби та більше "Шахедів": Росія готується до посилення терору, – ISW

Окупанти посилюють терор України. Стало відомо, що ворог модернізує засоби повітряного ураження, аби завдавати максимальної шкоди нашим містам і людям.

28 червня українська ППО збила нову російську гібридну ракетно-бомбову систему "Гром-1" на околицях Дніпра. Противник створив цю бомбу, намагаючись збільшити дальність та точність КАБів для збереження літаків-носіїв, передає 24 Канал.

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Ворог модернізує авіабомби

Як пише Інститут вивчення війни, Росія вже давно використовує реактивні двигуни на цих бомбах для збільшення їх дальності, а під час удару по Дніпру, ймовірно, застосувала бомбу з полегшеною бойовою частиною, щоб зменшити вагу й збільшити дальність польоту. Бомбу могли скинути з літака, який підійшов до Дніпра якомога ближче.

Довідка: "Гром-1" – це гібрид плануючої авіабомби та ракети класу "повітря-повітря" Х-38, який використовує двигун ракети Х-38, що забезпечує дальність у 100 – 150 кілометрів.

Росіяни, ймовірно, вперше застосували "Гром-1" у серпні 2024 року під час удару по Костянтинівці Донецької області. Наразі ворог не налагодив масове виробництво таких боєприпасів.

Окупанти розширюють виробництво "Шахедів"

Супутникові знімки з жовтня 2024 року та червня 2025 року свідчать про розширення Росією заводу з виробництва "Шахедів" у межах особливої економічної зони "Алабуга" у Татарстані.

Відомо, що Росія побудувала 4 нові об'єкти на площі близько 163 гектарів між жовтнем 2024 та червнем 2025 року, ще одна ділянка площею 30 гектарів перебуває на стадії будівництва. Окупанти будуть, зокрема, гуртожитки для працівників заводу. За даними японських ЗМІ, Північна Корея готується направити 25 тисяч працівників на підприємства в Алабузі.

За даними ГУР станом на 21 червня Росія щодня виробляє до 170 дронів "Шахед" і їхніх макетів, а до кінця 2025 року цей показник може зрости до 190 одиниць на день.

Розгортання Росією експериментальної ракетно-бомбової системи "Гром-1" і ймовірні спроби наростити виробництво дронів типу "Шахед" є частиною постійних зусиль з адаптації російських ударних засобів проти України з метою перевантаження її системи ППО та завдання максимальної шкоди,

– підсумували в Інституті вивчення війни.