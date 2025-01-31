Авіакатастрофа у Вашингтоні: слідчі змогли дістати "чорні скриньки" літака

Напередодні у США зіткнулися пасажирський літак American Airlines і військовий гелікоптер. Американські слідчі змогли дістати з води "чорні скриньки" літака.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на NTSB в X. Мовний самописець кабіни пілота і реєстратор польотних даних вивчать у лабораторії.

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Що відомо про "чорні скриньки", які вилучили слідчі

Бортові самописці літака, що зіткнувся з військовим гелікоптером у Вашингтоні, виявлені та передані на експертизу.

Слідчі NTSB вилучили бортовий самописець і реєстратор польотних даних з літака Bombardier CRJ700, що зазнав вчорашнього зіткнення в повітрі в аеропорту DCA. Реєстратори знаходяться в лабораторіях NTSB для оцінки,

– йдеться у повідомленні.

Слідчі досліджують "чорні скриньки" / Фото NTSB

Офіційні особи продовжують розслідувати причини авіакатастрофи. Національна рада з безпеки на транспорті США повідомила, що попередній звіт щодо трагедії буде оприлюднений через 30 днів.

"Чорні скриньки" можуть допомогти слідству з'ясувати, що могло піти не так під час польоту.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп звинуватив політику демократів у смертельній, авіакатастрофі що сталася поблизу Вашингтона. Він зазначив, що стандарти для авіадиспетчерів за часів експрезидентів США Барака Обами та Джо Байдена були недостатньо високими.