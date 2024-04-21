Серйозний ляпас Путіну, – Світан припустив, чи вплине збиття Ту-22М3 на ворожі атаки

Українські військові уперше збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Та знищення цього літака – це серйозний ляпас Путіну.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що диктатор пропустив удар. Зазначимо, що ворожий борт збили на відстані 308 кілометрів за допомогою С-200.

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"Знищення цього борту принесе серйозний політичний ляпас Путіну. Практично пропустив удар, причому досить серйозний", – наголосив Світан.

Окрім того, це впевненість у Повітряних силах ЗСУ, ГУР МО та можливості України, зокрема, щодо модернізації ракет та знищення на такій великій відстані ворожих повітряних цілей.

Тобто повітряна дальність понад 300 кілометрів – це уже знищення. Це, переконаний Світан, дуже серйозний та позитивний момент для України.

Стара машина

Такі борти виготовляли з початку 70-х років XIX століття. Останній такий бомбардувальник виготовили у 1994-му році. Ці літаки можуть бити на понад 6000 кілометрів.

Таке серйозне завдання виконали радянські конструктори. А росіяни уже повісили на бомбардувальники нові "іграшки".

В принципі, це залишилося старою, з минулого тисячоліття машиною, яка може виконувати завдання в основному зі скидання тих же старих радянських ракет,

– зауважив військовий експерт.

Ракета Х-22, яку скидає Ту-22М3, – одна з найнебезпечніших. Вона не може точно влучити у ціль.

Російський стратегічний бомбардувальник, який збили українські військові, упав приблизно за 400 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Також фактично знищений екіпаж. Адже навіть після катапультування навряд чи російські військові знову почнуть літати. Загалом льотний склад після цього не швидко повертається у стрій.

Як збиття борту вплине на обстріли

Окупанти, розуміючи, що такі літаки можуть знищити з відстані від 300 кілометрів, можливо, знімуть кілька модифікацій ракет з бойового чергування. Наприклад, Х-22. Утім, вони можуть працювати з Х-32. Ця ракета летить далі і її можуть запускати Ту-22М3.

"Вони просто зроблять деякі механізми, які дозволять їм працювати далі", – сказав льотчик-інструктор.

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