Атомне бомбардування Нагасакі: у Японії провели хвилину мовчання в пам'ять про жертв

У Японії місцеві жителі провели хвилину мовчання у пам'ять про жертв атомного бомбардування Нагасакі. Збройні сили США здійснили його 76 років тому.

Меморіальна церемонія з нагоди трагедії почалася в парку Миру. Хвилину мовчання оголосили об 11:02 за місцевим часом, адже у цей момент 9 серпня 1945 року стався вибух бомби "Товстун", яку скинули зі стратегічного бомбардувальника ВПС США В-29.

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Японія закликала скоротити запаси ядерної зброї

Під час церемонії мер Нагасакі Томіхіса Тауе закликав владу Росії та США скоротити в майбутньому їхні запаси ядерної зброї. Він зауважив, що концепція ядерного стримування підвищує напруженість у світі.

Я першочергово закликаю владу Росії та США до заходів щодо подальшого скорочення їхніх запасів цього виду озброєнь,

– наголосив Томіхіса Тауе.



Хвилина мовчання у пам'ять про жертв бомбардування Нагасакі / Фото AP

У Стокгольмському інституті дослідження проблем миру повідомили , що кількість розгорнутих ядерних боєприпасів у 2021 році зросла від 3 720 до 3 825. Близько 2 000 з них перебували в стані підвищеної боєготовності.

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Бомбардування Нагасакі: коротко