Бомбардування – це помста Путіна, – російський правозахисник

Російська окупанти вже 8 день бомбардують великі міста України, вбиваючи мирних жителів. Російський правозахисник Олександр Подрабінек переконаний, що Володимир Путін мститься українській державі.

В ефірі 24 каналу він сказав: "Ця війна – це помста диктатора сусідньому свободолюбивому народу, який відмовився перебувати далі під впливом Росії"

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"І ця помста диктує воєнну і політичну поведінку. Ви зараз відчуваєте на собі наслідки ставлення Путіна до України, до свободи, до суспільства, до всіх, хто цінує демократію", – додав російський правозахисник.

Олександр Подрабінек в ефірі 24 каналу: дивіться відео

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