Бомбив мирних жителів у Сирії: ЗСУ ліквідували офіцера російської армії Маклагіна
11 березня 2022 , 08:11Читать новость на русском
Джерело:телеграм Анатолія Штефана
Українські бійці ліквідували капітана російської армії В'ячеслава Маклагіна. Йому було 29 років, але він вже встиг повоювати проти мирних людей не тільки в Україні, а й в Сирії.
ЗСУ ліквідували росіянина 28 лютого. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що після смерті окупанту дали ще й орден.
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Також, як кажуть пропагандисти, Маклагін запобіг початку "ядерної війни". Якої саме – незрозуміло. До речі, за бомбардування мирних жителів Сирії офіцеру теж дали медаль.
Похорони росіянина / Фото з телеграму Штефана
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