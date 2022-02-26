У бомбосховищах Херсона народилося 2 дітей, – мер міста

Міський голова Херсона повідомив, що у бомбосховищах міста народились діти. Зокрема, 25 лютого на світ з'явились 2 здорових хлопчики.

Херсонський мер зазначив, що місцеві медики були готові. Вони успішно провели пологи.

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Народження дітей відбулось успішно

За словами Ігоря Колихаєва, під час пологів у жінок не виникало трудностей. Також проблем не було і у новонароджених малюків.

Наші медики були готові й усе минуло успішно – і для матусь, і нових херсонців,

– заявив він.

Прокоментував "народження під обстрілами" у Херсоні і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що діти народжувались в одному з пологових будинків, облаштовуваному у бомбосховищі.

"Два нових життя, які у своєму генетичному коді вже мають війну. Ми і вони ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо", – наголосив Ляшко.

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