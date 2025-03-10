Український МіГ-29 розбомбив ангар з окупантами і бронетехнікою на Курщині: відео

Українські захисники продовжують успішно нищити ворога. Зокрема, на Курщині, де окупанти активно наступають.

Українська авіація атакувала російських загарбників в населеному пункті Тьоткіно, що на Курщині. Відео ураження сил і засобів противника поширив телеграм-канал "Соняшник", передає 24 Канал.

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Повітряні сили скинули бомби на окупантів

Силами одного екіпажу МіГ-29 було знищено ангар з російською технікою та особовим складом.

Вночі в цей ангар окупанти загнали пару БТР і ББМ. На світанку, коли група окупантів готувала техніку, український винищувач завдав бомбового удару по ворожому об'єкту.

Відомо, що для цього удару захисники використали авіабомби GBU-62 JDAM-ER.

Момент прильоту по росіянах: дивіться відео

На початку лютого повідомлялося, що українські Су-27 почали використовувати 454 кілограмові бомби Mark 83, які адаптували під комплект планування та корекції JDAM-ER.

Цікаво, що раніше було відомо лише про існування варіантів комплектів JDAM-ER для 500-фунтових та 2000-фунтових авіабомб. Вони отримали назви GBU-62 та GBU-64, відповідно.