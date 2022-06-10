Бомжі 5-го рівня: окупанти, які втекли з-під Києва на Схід, втратили бойовий дух

Російським загарбникам більше подобалось сидіти у заможних приватних будинках на Київщині, аніж в окопах на Донбасі. У деяких підрозділах окупантів такими змінами невдоволені і "відчувають себе бомжами".

Про такі настрої свідчить розмова, яку перехопила СБУ. Про свої розпачливі настрої розповідав горе-командир танку.

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Росіяни скаржаться на втрачений бойовий дух

Зміна обстановки, скаржиться представник армії загарбників, суттєво "прибила " бойовий дух. Найбільше не до вподоби росіянам умови, адже вони вже звикли жити в оселях заможних українців на Київщині.

Вже ні у кого не бойовий настрій. Вже все за**ало тут всіх,

– розповідає дружині танкіст.

Ба більше, окупант називає себе бомжем, та ще й неабияким, а "п'ятого рівня". Понад все "вояки другої армії світу" хочуть додому, проте їх ніхто не пускає.

Послухайте скарги окупантів на "важке життя":

Окупанти надають перевагу "воювати з мирним населенням"

У СБУ іронізують, що, звісно, окупантам легше "воювати з мирним населенням у його домівках". Проте ЗСУ швиденько переселили ворогів до лісу – у компанію до кліщів та комарів. Невдовзі, кажуть у Службі безпеки, "рівень бомжа" може змінитись на "рівень добрива".

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Останні резонансні перехоплення розмов окупантів

Російський військовий зізнався, що його командир продає пайки солдат, отож їм доводиться самим шукати, чим харчуватись. Отож окупантам довелось з'їсти собаку.

У своїх розмовах російські солдати обговорювали "звірячий" спосіб розмінування Маріуполя. На міни хочуть випустити полонених українців. Загарбники жорстоко називають це "розмінування природним шляхом".

Окупанти намагаються вигадати нові оригінальні способи, аби втекти з війни. Вони відпрошуються в командирі на власні фіктивні весілля. Заяви у РАЦС просять подавати своїх подруг або знайомих.

Вороги стільки вивезли краденого з України, що тепер хочуть більшість з цього продати. Для цього вони з родичами влаштовують центри з продажу намародереного.

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