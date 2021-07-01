Екссоратника Януковича підозрюють у зловживаннях на 42,5 мільйони гривень, – Лещенко
Джерело:24 канал
Національне антикорупційне бюро та САП повідомило про підозру в гучній кримінальній історії колишньому керівнику державної компанії "Укрхімтрансаміак" та соратнику Януковича Віктору Бондику. Зараз йому інкримінують використання службового становища у 2017 році.
Це призвело до збитків 42,5 мільйони гривень для державного підприємства. Про це розповів Сергій Лещенко у своєму відеоблозі "Чесна політика".
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Він наголосив, що розташування Бондика зараз невідоме.
Слідство встановило, що Бондик організував безпідставні правки до нормативних актів щодо ремонту на об'єкті аміакопроводу,
– пояснив журналіст.
Зокрема, замість використання безплатного ґрунту, який залягає на місці трубопроводу, він розпорядився застосувати бентонітову глину, яку видобувало підконтрольне йому приватне підприємство.Довідка. "Укрхімтрансаміак" управляє українською частиною аміакопроводу Тольятті – Горлівка – Одеса. Загальна протяжність аміакопроводу – 2 418 кілометрів, на території України – 1 018 кілометрів.
"У результаті державне підприємство перерахувало понад 42,5 мільйони гривень за матеріал, якого насправді не потребувало", – зазначив Лещенко.
Дивіться відеоблог "Чесна політика" на 24 каналі:
Що відомо про Віктора Бондика
- Як пояснив Лещенко, він є братом колишнього юриста з команди президента-втікача Віктора Януковича Валерія Бондика.
- Міністерство економічного розвитку і торгівлі 15 червня 2016 року звільнило Бондика з посади директора ДП "Укрхімтрансаміак" у зв'язку з порушенням законодавства та обов'язків за контрактом, а також за невиконання вимог Державної фінансової інспекції.
- У березні 2017 року Генеральна прокуратура України повідомила Віктору Бондику про підозру в розтраті ним державного майна на суму 2,3 мільйона гривень.