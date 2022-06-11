Боно і Тарас Тополя підтримали створення Національного реабілітаційного центру у Львові

У Львові планують створити унікальний реабілітаційний центр Unbroken. Фронтмени гуртів U2 та "Антитіла" підтримали реалізацію цього надважливого проєкту.

Музиканти виступили на Форумі донорів, який провели за підтримки Фонду Ганнса Зайделя. Він відбувся 10 червня у Львові.

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Боно та Тарас Тополя виступили на Форумі донорів у Львові

Фронтмен гурту U2 Боно та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя підтримали втілення проєкту Національного реабілітаційного центру Unbroken ("Незламні").

"Йде війна. Десятки тисяч поранених цивільних та військових потребують спеціалізованої допомоги, яку, на жаль, Україна поки що не може їм надати. Але найближчим часом можливе розв'язання цієї проблеми. У Львові буде створений Національний реабілітаційний центр, аналогів якому в Україні немає", – зауважив Тополя.

Він додав, що у реабілітаційному центрі виготовлятимуть протези, ортези, а також друкувати кістки на 3D-принтері. Гурт "Антитіла" підтримує цю ініціативу.

Я дякую всім, хто зібрався на цій зустрічі. Переконаний, що культура в цьому проєкті також має відіграти свою роль. Дух незламності України зараз бачать усі. І ми переконані, що він переможе. Ми всі цього дуже бажаємо,

– наголосив Боно.

Зауважте, що у Національному реабілітаційному центрі Unbroken щороку допомагатимуть 50 тисячам українців. Найперше мовиться про людей, які фізично та ментально постраждали внаслідок військової агресії Росії проти України.

Окремим напрямом передбачена хірургія, зокрема реконструктивна, а також ортопедія і роботичне протезування. Центр реабілітації створять у структурі Першого медоб'єднання Львова за підтримки:

Міністерства охорони здоров'я України,

Міністерства у справах ветеранів України,

Львівської обласної військової адміністрації,

Львівської міської ради.



Візуалізація Національного реабілітаційного центру / Фото Львівської міської ради

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Коротко про створення Національного реабілітаційного центру "Незламні"

Про ідею створення Національного реабілітаційного центру повідомили ще у травні. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що місто приймає багато поранених внаслідок бойових дій чи ворожих ракетних ударів. Тому потрібно створити масштабний реабілітаційний центр, щоб лікувати постраждалих українців.

На Форумі донорів 10 червня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко презентував проєкт Національного центру реабілітації "Незламні". Також під час заходу медики розповіли про особливості його роботи.

Задля безпеки захід відбувся на глибині 7 метрів. Загалом участь у форумі взяли понад 200 учасників. На будівництво реабілітаційного центру вдалося зібрати приблизно 2 мільйони євро.

За словами Садового, медзаклад планують побудувати за наступні 2 роки. Мовиться про нові корпуси на базі лікарні, де зараз переплановують наявні площі.

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