"Боремось до кінця", - поранений заступник мера Нової Каховки записав відео
27 лютого 2022 , 16:03Читать новость на русском
Джерело:Анатолій Цаплієнко
Поранений заступник мера Нової Каховки, яку тероризують окупанти, Володимир Арнаут записав відео та закликав українців боротися до кінця.
Володимира Арнаута поранили російські окупанти у Новій Каховці. Чоловік записав відео, де закликає українців стояти до кінця перед російською навалою.
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На відео Арнаут показує своє поранення та каже, що йому недовго лишилося.
Мене поранили. Видно, залишилося недовго. Слава Україні! Боремося до кінця!
– сказав Володимир Арнаут.
Заступнику мера вчасно надали допомогу – він вижив та записав нове звернення.
Все добре. Поранили, зробили операцію, вижив,
– сказав він.