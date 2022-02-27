"Боремось до кінця", - поранений заступник мера Нової Каховки записав відео

27 лютого 2022 , 16:03
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Джерело:

Анатолій Цаплієнко

Поранений заступник мера Нової Каховки, яку тероризують окупанти, Володимир Арнаут записав відео та закликав українців боротися до кінця.

Володимира Арнаута поранили російські окупанти у Новій Каховці. Чоловік записав відео, де закликає українців стояти до кінця перед російською навалою.

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На відео Арнаут показує своє поранення та каже, що йому недовго лишилося. 

Мене поранили. Видно, залишилося недовго. Слава Україні! Боремося до кінця!
– сказав Володимир Арнаут.

 

 

Заступнику мера вчасно надали допомогу – він вижив та записав нове звернення. 

Все добре. Поранили, зробили операцію, вижив,
– сказав він.

 

 

 

Автор: Ярослава Прадід