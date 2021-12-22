Боремося за життя, – медик розповів про стан постраждалих у пожежі під Вінницею

Постраждалих у моторошній пожежі на Вінниччині доставили до лікарні близько 06:30. Чоловікові вже зробили операцію, у нього діагностували важку політравму.

Лікар Богдан Трохименко розповів, що під час пожежі постраждали 43-річний чоловік та 19-річна дівчина. Медик не виключає, що ці травми постраждалі могли отримати під час падіння. Водночас остаточної відповіді у лікарні дати не готові.

Зауважте Смертельна пожежа на Вінниччині: поліція відкрила кримінальне провадження

Наразі чоловік перебуває у вкрай важкому нестабільному стані. Трихименко зауважив, що медики борються за його життя.

У чоловіка діагностували ушкодження кісток, черепно-мозкова травма, пошкодження грудини та черевної порожнини. Постраждалого вже прооперували. Наразі його під'єднали до апарату ШВЛ.

Постраждала жінка перебуває у важкому стані. Однак загроз її життю нема. У жінки діагностували 40% опіків тіла I та II ступеня.

Пожежа на Вінниччині: головне