Міністри йдуть у відставку, критикуючи Джонсона: той призначає нових, сам йти не планує

В уряді Великої Британії не всі задоволені діями прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Деякі політики навіть йдуть у відставку один за одним.

Так, посади вже залишили міністр охорони здоров'я Саджид Давід, фінансів – Ріші Сунак, міністр у справах дітей – Вілл Куінс. Але Борис Джонсон шукає їм заміну, інформує 24 канал.

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Чому міністри пішли

Очільники Міністерства охорони здоров'я та Міністерства фінансів були не згодні з діями прем'єра Джонсона, який очолює також Консервативну партію.

Ми, можливо, не завжди були популярними, але компетентно діяли в національних інтересах. На жаль, за нинішніх умов громадськість не вважає нас ані такими, ані такими,

– написав Джавід у листі-проханні про відставку.

Джонсону він заявив, що для нього зрозуміло, що ситуація не зміниться за його керівництва і він теж втратив його довіру.

Пояснення Ріші Сунака були схожими. Хоча обоє міністрів конкретної причини відставки не назвали. Натомість міністр у справах дітей Великої Британії Вілл Куінс подав у відставку, заявивши, що у нього "не було вибору".

Реакція Джонсона

Міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід подали заяви про звільнення з різницею в 10 хвилин. Після них звільнились молодші міністри і помічники. Джонсон має зрозумілу позицію – планує залишитися на посаді після відставок двох міністрів і вже призначив їм заміну.

Зокрема, Надхім Захаві став новим канцлером казначейства, а голова апарату прем'єр-міністра Стів Барклай – міністром охорони здоров'я.

Натомість публічно Джонсона до відставки ніхто не закликає. Кілька міністрів навпаки підтримали його. Наприклад, міністерка закордонних справ Ліз Трасс, яка є однією з потенційних претенденток на його місце на посаді лідера партії.

Скандал в уряді Великої Британії

Нещодавно у відставку з посади члена парламенту, який відповідальний за партійну дисципліну консерваторів, пішов Кріс Пінчер. Його звинуватили в домаганнях до двох колег-чоловіків.

Скандальне розслідування тривало ще з 2019 року, але на Даунінг-стріт заперечували, що знають про це. Але Пінчера знову призначили на цю ж посаду у 2022 році.

Тоді колишній парламентський секретар Міністерства закордонних справ Великої Британії Лорд Макдональд заявив, що офіс Джонсона каже неправду. Нібито йому було відомо про звинувачення до призначення.

Навіть сам Джонсон визнав це в одному з інтерв'ю.

Вотум недовіри для Джонсона

На початку червня у великого друга України були проблеми. Консервативна партія Великої Британії могла оголосити йому вотум недовіри. Причиною називали те, що втратили віру в уряд Джонсона через скандал із вечіркою під час пандемії з порушенням карантинних обмежень. За голосування про вотум недовіри Борису Джонсону вдалось назбирати понад 50 голосів. Призначили його на вечір 6 червня у Палаті громад. Голосів для вотуму недовіри не вистачило. Таким чином Джонсон залишився на посаді.

Президент Володимир Зеленський висловлював свою думку з цього приводу. Він підтверджував, що радий, що його союзник та друг залишився на посаді. Зеленський зауважив, що з Джонсоном спілкується переважно про допомогу Україні. Прем'єр Британії відкрито виступає на підтримку нашої держави в протистоянні російській агресії.

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