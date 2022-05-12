Джонсон відповів, чи бачить можливість для нормалізації відносин з путінською Росією

Прем'єр-міністр Великої Британії, який активно підтримує Україну, Борис Джонсон заявив, що він не бачить сценарію нормалізації відносин президентом Росії Володимиром Путіним.

Під час інтерв'ю на LBC Radio у Джонсона запитали, чи можливо вітати Володимира Путіна на міжнародній арені, за умови якщо він покоїться.

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Джонсон про відносини з Путіним

Прем'єр-міністр Великої Британії вважає, що наразі покаяння для Путіна – це дуже важкий крок. За його словами, немає нічого неможливого. Водночас Джонсон додав, що він не може зрозуміти як можна нормалізувати відносити з лідером держави-агресорки.

Британський лідер заявив, що світова спільнота ризикує потрапити у пастку 2014 року, коли Росія анексувала український Крим. Оскільки світ загалом визнав, що це було жахливо та засудив дії Росії. Зокрема, були запровадженні санкції, проте світ продовжував говорити з Путіним. Джонсон заявив, що російський президент використав цю позицію для того, щоб вставити ніж в Україну.

Прем'єр-міністр Британії також сказав, якби українці у цій ситуації підписали б будь-яку угоду з Володимиром Путіним, то залишається ризик він би повторив це. І в Україні це усвідомлюють.

Тому коротка відповідь – ні. Ніякої нормалізації, і Велика Британія дуже чітко це знає,

– сказав Джонсон.

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Борис Джонсон звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона із закликом не вести переговори з Росією на умовах держави-агресорки. Крім того, він порадив колезі з Франції утриматися від будь-яких контактів з Росією.

Велика Британія також надасть Україні потужну військову допомогу. Проте ця країна не лише виконує свої обіцянки, але й перевершила усі очікування. Річ у тому, що уряд Британії ухвалив рішення про надання Україні допомоги на суму 1,6 мільярда доларів. Важливо, що це вдвічі більше, ніж британці обіцяли та пропонували раніше.

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