Є ключовий фактор: чи реалістичний "мирний план" Бориса Джонсона

Борис Джонсон ініціював "мирний план" завершення війни в Україні, а саме, як потрібно діяти США та Дональду Трампу, якщо його оберуть президентом, проти Росії та допомагати нашій країні. Одним із пунктом є повернення кордонів до 24 лютого 2022 року. Однак Джонсон може мати недостатньо ресурсів для його реалізації.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що будь-який план не може існувати без участі України. Лише ситуація на полі бою зможе розв'язати питання можливості України висувати свої вимоги Росії.

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Чи реалістичний "мирний план" Бориса Джонсона

За словами Селезньова, візія Джонсона має право на існування. Є багато планів щодо завершення війни Росії проти України, але підґрунтя кожного з них є ресурси. Однак є певні сумніви щодо таких можливостей Джонсона для реалізації його "мирного плану".

Плани, які намагаються просувати в порядок денний світової спільноти, наприклад Китай, є більш реалістичними. Пекін має відповідні ресурси та важелі впливу на політику Путіна та інших учасників нинішніх процесів,

– зауважив військовий експерт.

Він наголосив, що будь-які плани світових лідерів не можуть обговорюватись без України. Позиція вищих українських військово посадових та політичних осіб є досить консолідована, адже вони виступають проти можливості територіальних компромісів з Росією. Однак саме перемовний трек та позиція нашої країни в ньому буде залежати суто від ситуації на полі бою.

Тут виходить ключовий фактор – ресурси. Якщо, умовно, наших гармашам не буде бракувати артилерійських боєприпасів та відповідних систем, то перемовні позиції путінської армії будуть поступово слабшати, а ми зможемо висувати безальтернативні вимоги,

– пояснив Селезньов.

Якщо ж Україна буде спостерігати стагнацію в темпах та обсягах постачання зброї та військової техніки для потреб українських військових, то нашій країні не уникнути болючих компромісів.