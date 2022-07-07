Чотири аргументи Джонсона, які вберегли його від відставки
У Джонсонюка був важкий день. До двох міністрів, які пішли раніше в добровільно-демонстративну відставку, за день додався ще один – Брендон Льюїс йде з посади міністра Північної Ірландії. І це крім чиновників рангом нижче. Усього звільнилося 47 осіб.
Міцний горішок Джонсонюк
Вчора ж до Джонсона прийшов весь склад уряду, і деякі з них просили піти і самого прем'єра у відставку. Серед них – міністр внутрішніх справ Пріті Патель та міністр транспорту Грант Шаппс. Дехто, бачачи це, вже почав ховати і Кабінет, і його лідера.
Схоже Над вірним другом України з Туманного Альбіону знову нависла чорна хмара
Сер Чарльз Вокер, член парламенту від консерваторів, який раніше підтримував Джонсона, сказав Channel 4 News, що для прем'єр-міністра все "скінчено" і що він очікує, що той піде 6 липня ввечері. За його словами, у Британії більше немає "чинного уряду".
Чотири причини залишитися Даунінґ-стріт
А що сам Борис Джонсон? За словами джерел, №10 заявив членам свого уряду, що в жодну відставку він не збирається. Мабуть, це ж він сказав у телефонній розмові Її Величності. Він навів кілька аргументів, чому залишиться прем'єром, яка б криза не охопила уряд. І ось які це аргументи.
Радимо Як окупант, який вижив на крейсері "Москва", наздогнав його у пеклі
- Обрання нового лідера призведе до дострокових виборів. Доказ дуже слабкий, оскільки новий лідер торі, як і раніше, матиме робочу більшість у парламенті. Як зазначає The Guardian, зміна лідера іноді призводить до того, що вибори відбуваються раніше, ніж зазвичай, але переважно тому, що панівна партія думає, що вона виграє від "відскоку нового лідера".
- Дострокові вибори призведуть до "майже безперечної" поразки торі. Тут все правильно, але є думка, що такий самий результат буде, і якщо Джонсон поведе їх на вибори.
- Дострокові вибори приведуть до влади коаліцію лейбористів та SNP (Шотландська національна партія), так звану коаліцію хаосу, і торі можуть бути відкинуті від управління країною на десятиліття. Тут ніхто не знає, але Джонсон нагнітає...
- Наслідком приходу до влади лейбористів та SNP стане новий референдум про незалежність Шотландії та розпад Великої Британії. Погодьтеся, сильний аргумент, який, втім, теж у межах "50 на 50".
До теми – Арестович розповів, як би відставка Джонсона вплинула на підтримку України Британією: дивіться відео