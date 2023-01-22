Особистий ворог Путіна: у Британії колишній шпигун ФСБ отримує погрози вбивства, – ЗМІ

Колишній шпигун ФСБ Борис Карпічков, який є особистим ворогом Путіна, стверджує, що його хочуть вбити. Він вважає, що ні поліція, ні військова розвідка не можуть його захистити.

Колишній агент ФСБ Борис Карпічков, який зараз живе у Лондоні, знову отримав лист-погрозу за місцем проживання. Він вважає, що ні поліція, ні МІ5 (військова розвідка) не можуть його захистити й стверджує, що вони мало що зробили для його захисту, коли надходили аналогічні погрози.

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Що було в останньому листі, який надійшов Карпічкову

63-річному Борису Карпічкову невідомі відправили лист, в якому адреса відправника вказана як лондонський крематорій Патні-Вейл. Там писало: "Помри, покидьку. Ти скоро помреш, корчачись у страшних муках".

Лист був підписаний під псевдонімом, який шпигун використовував для одного зі своїх агентів і його могла знати лише ФСБ. Також там було слово "оливка" – шпигунське сленгове позначення кулі. У листу писало "Та сама оливка потрапить тобі прямо в лоба – наче між очима".

Він вважає, що правоохоронні органи та служби безпеки мало роблять для його захисту.

Мені й моїй сім'ї більше, ніж будь-коли, потрібний безпечний притулок, але вони не витрачатимуть грошей на його забезпечення. Я прокидаюся в страху, що кожен день буде останнім. Мій єдиний захист зараз — це моя власна кмітливість та навчання протидії спостереженню,

– сказав Карпічков.

Карпічкова вже намагались вбити