Німецький міністр оборони Пісторіус неочікувано прибув з візитом до Києва

Борис Пісторіус у понеділок, 11 травня, прибув з неанонсованим візитом до України. Приїзд міністра оборони Німеччини пов'язаний із розширенням домовленостей в оборонній сфері.

Про це пишуть dpa, STERN та n-tv.

Що відомо про новий візит Пісторіуса в Україну?

За даними ЗМІ, Борис Пісторіус прибув до української столиці для проведення переговорів щодо розширення співпраці в оборонній сфері.

На початку своєї поїздки, яка не анонсувалась заздалегідь з міркувань безпеки, німецький міністр заявив, що у межах нових проєктів основна увага приділятиметься спільній розробці новітніх безпілотних систем озброєння всіх дальностей дії.

Пісторіус розповів інформаційній агенції dpa, що хоче скористатися досвідом України у розробленні високотехнологічної зброї. На думку глави німецького Міноборони, співпрацю між двома країнами слід і далі розширювати.

Окрім того, Пісторіус вважає, що німецький уряд прагне подальших спільних німецько-українських підприємств.

Як Німеччина підтримує Україну під час війни?

У 2026 році Німеччина виділить Україні 11,5 мільярда євро на артилерію, дрони, бронетехніку та інше обладнання. У 2027 році німецький уряд надасть Києву 11,6 мільярда євро, а з 2028 по 2030 роки – по 8,5 мільярда євро щороку.

Міністр оборони України Михайло Федоров розповідав, що Україна та Німеччина домовилися про оборонні домовленості на 4 мільярди євро, зокрема постачання ракет Patriot і пускових установок IRIS-T. Угода також передбачає спільне виробництво дронів зі штучним інтелектом та інвестиції у далекобійні спроможності на 300 мільйонів євро.

Німеччина також профінансує виробництво 15 тисяч дронів-перехоплювачів STRILA для Нацгвардії України. Проєкт реалізується спільно німецькою компанією Quantum Systems та українським виробником WIY Drones.

Варто зазначити, що у лютому Володимир Зеленський відвідав перше спільне німецько-українське підприємство Quantum Frontline Industries, яке виробляє дрони для Сил оборони України. Президент також оголосив про відкриття 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів до кінця 2026 року.