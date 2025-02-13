Трамп робить поступки Кремлю ще до переговорів, – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував позицію Вашингтона у відносинах з Кремлем. Він заявив, що Білий дім демонструє слабкість, роблячи поступки ще до старту мирних переговорів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Barron's. Політик наголосив, що Європа також повинна брати участь у цих процесах, адже швидка угода не гарантує безпеки в регіоні.

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Адміністрація Трампа йде на поступки Путіну

За його словами, Європа має бути залучена до таких процесів, адже, якщо Вашингтон очікує від союзників миротворчої ролі, то їхня участь у переговорах є необхідною. Подібну позицію озвучив і глава Пентагону Піт Гегсет.

Пісторіус також наголосив, що, якщо Путін справді прагне миру, він має припинити атаки на Україну. Водночас він застеріг Білий дім від поступок Москві на початкових етапах переговорів – зокрема щодо членства України в НАТО або територіальних компромісів.

На думку міністра, навіть швидке підписання угоди не гарантує безпеки в регіоні. Він наголосив, що Європа не може "сидіти, склавши руки", адже Росія продовжує становити загрозу.