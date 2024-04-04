Борис Шефір досі хоче дружити з Росією: що про це думає його брат, що був радником Зеленського

Борис Шефір – співзасновник "95 Кварталу". Він також колишній бізнес-партнер президента України Володимира Зеленського. І нині заговорили про нього через його скандальне інтерв'ю, в якому виступає за дружбу з Росією.

У ньому Борис Шефір заявив, що любить російську мову та культуру. Також співзасновник "95 Кварталу" виступає за дружбу між Україною та Росією.

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Закликав би Зеленського "згортати це діло"

Під час інтерв'ю у Шефіра спитали, які у нього відносини з Володимиром Зеленським, котрий нині є президентом України. За словами його колишнього бізнес-партнера, з нинішнім главою держави вони два роки не зідзвонювалися. Мовляв, Зеленський буцімто не бере слухавку від Шефіра.

Він з іншими людьми зараз працює. Зі мною він не спілкується, не телефонує. Мої дзвінки туди залишаються без відповіді. Тому ніяких відносин немає,

– зазначив Шефір.

Шефір зазначив, що наразі глава держави "слухає інших людей і робить трохи не те, що мені подобається". І тут він почав про свою любов до всього російського.

Ну, от, ви бачите, я розмовляю російською. Я люблю російську мову, російську культуру... Я не можу дивитися, як руйнують пам'ятники Пушкіну в країні. Для мене це дурість. Якби я був поруч (із Зеленським – 24 Канал), я сказав би: "Давай це діло згортати і давай дружити". Але там зовсім інші установки,

– зазначив Шефір.

На цьому він не зупинився та додав, що "було б прекрасно" знову "подружитися" з Росією.

Взагалі, потрібно дружити з усіма, і з Росією в тому числі. Путін – не вічний, він з***не – і прийдуть нормальні люди (...) Ну, ми ж усе життя жили разом. Ну, я принаймні. Я все життя прожив в Радянському Союзі. І ми прекрасно уживалися,

– додав Шефір.

Сергій Шефір не погоджується з братом

PR-служба студії "95 Квартал" передала редакції "Радіо Свобода" заяву Сергія Шефіра, котрий був радником Володимира Зеленського. Він наголосив, що з позицією свого брата "категорично не згоден".

Я категорично не згоден з позицією, яку заявив мій брат в інтерв'ю вашому виданню. Росія – країна-агресор і терорист, яка розв'язала війну проти нашої країни. Росія і персонально Путін повинні понести відповідальність за злочини, скоєні проти українців. Україні потрібен мир,

– підкреслив Шефір.

Він додав, що формулу миру чітко висловив Володимир Зеленський. І що Сергій Шефір підтримує дії президента, які він робить задля нашої перемоги, як громадянин, і як друг.

Сергій Шефір додав, що народився у Кривому Розі, і що сталося так, що жив він у російськомовному середовищі. Водночас повномасштабне вторгнення стало для нього поворотним моментом.

Я став ще більше шанувати українську мову, а також нашу культуру й історію. Та наш історичний вибір, куди нам йти. Йти тільки до Європейського союзу і НАТО. Жодних інших альтернатив немає,

– зазначив Сергій Шефір.

Він також додав, що мав за честь працювати у команді президента Володимира Зеленського та перебувати з ним в Україні всі ці роки повномасштабного вторгнення. Сергій Шефір наголосив, що вірить, що ми здобудемо перемогу у війні. І він робитиме все, що може, задля того, щоб ми перемогли.