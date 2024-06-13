Загинуло 7 окупантів: система HIMARS успішно атакувала Бєлгородщину

Росіяни пожинають плоди війну, яку розв'язали проти України. Цього разу було неспокійно на Бєлгородщині. Ймовірно, загинули кремлівські військові.

У четвер, 13 червня, телеграм-пабліки повідомили деталі вибухів у Бєлгородській області, що лунали 11 червня, – передає 24 Канал. За даними інформресурсів, унаслідок удару HIMARS того дня загинуло 7 бійців.

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Бєлгородщина під прицілом HIMARS

Як зазначають інформаційні джерела, під ударом американської реактивної системи HIMARS були позиції російських військ в районі Борисівки – селища за 18 кілометрів від кордону. Ймовірно, атакували ворога саме 2 ракети.

Загинуло семеро російських військових. Атака, за повідомленням джерела, здійснювалася двома ракетами, ймовірно, з РСЗВ HIMARS,

– пише телеграм-канал.

Водночас пабліки стверджують, що під час обстрілу було пошкоджено 9 будинків, 5 легковиків та одну вантажівку, що належали військовим Росії. Влада регіону одразу звинуватила Збройні Сили України в атаці.

Де розташована Борисівка, яку атакували HIMARS: дивіться на карті від Google maps

Губернатор Вячеслав Гладков наголошував, що цивільні не постраждали. Паралельно телеграм-канали публікували фото густого чорного диму. Російський посадовець поспішив пояснити, що нібито сталося займання сухої трави.

Сталося спалах сухої трави. Пожежними розрахунками вогнище займання було оперативно ліквідовано,

– акцентував Гладков.

На кадрах з Борисівки, що поширювали пабліки, видніється величезний чорний дим, який здіймається у небо. Місцеві зробили фото з різних ракурсів – різних куточків селища міського типу, у якому проживає близько 12 тисяч людей.

Густий чорний дим у Борисівці на Бєлгородщині / Фото з телеграм-каналів

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Додамо, що HIMARS – це високомобільна реактивна система залпового вогню. Призначена установка для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів протиповітряної оборони та вогневої підтримки, вантажного транспорту противника.

Наприкінці травня спершу ЗМІ, а потім офіційні джерела повідомили, що США дозволили Україні завдавати ударів по Росії американською зброєю. Зокрема, у розпорядженні українських захисників для такого діла є системи HIMARS, проте аж ніяк не ракети ATACMS.