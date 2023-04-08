У Бориславі на Львівщині довелося опечатати храм УПЦ МП

Українці не бажають бачити на території своїх громад церкви, у яких попи УПЦ МП правлять богослужіння та проштовхують російську пропаганду. Черговий храм під порядкування ПЦУ перейшов у Бориславі, що на Львівщині.

Там 8 квітня під храмом Покрови Пресвятої Богородиці московського патріархату зібралися бориславчани. Вони вкотре звернулися до духовенства і парафіян з пропозицією перейти до Православної Церкви України.

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Храм у Бориславі опечатали

Однак частина парафіян храму УПЦ ПМ залишилася байдужою до закликів мешканців міста. Вони відмовилися переходити до Православної церкви України. Тож храм у суботу вирішили опечатати.

На засіданні позачергової сесії міської ради вирішили тимчасово опечатати храм,

– повідомив Максим Козицький.

Також голова Львівської ОВА наголосив, що функціонування церков УПЦ МП на території громади заборонили рішенням сесії Бориславської міської ради. Зробили це ще у травні 2022 року.

Тож у Вербну неділю, яку християни цьогоріч святкуватимуть 9 квітня, богослужіння проведуть священнослужителі ПЦУ. Відбудеться воно на подвір‘ї храму Покрови Пресвятої Богородиці.

Богослужіння українською зазвучали й на Хмельниччині

4 квітня у Хмельницькій області офіційно заборонили УПЦ МП. Трапилося це після того, як 2 квітня священнослужителі УПЦ МП побили в церкві військового, що викликало обурення у містян.

Тож у церквах колись московського патріархату вперше після понад року повномасштабної війни молитви зазвучали українською, а не російською мовою. Мовиться, зокрема, про храми у Шепетівці та Старокостянтинові.

Також перше на початку квітня 2023 року молилися українською й біля церкви Казанської ікони Божої матері та у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП. Це саме той собор, де раніше побили захисника України.

"Перша молитва українською мовою за Україну, за українських воїнів у Соборі. Перша за десятки і десятки років! Хмельничани – круті! Повага усім! Пишаюся! Дякую, усім українцям за підтримку!" – написав мер міста Олександр Симчишин.